Нина Мозер объяснила, почему отказалась тренировать в Китае за «безумные деньги»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер рассказала, как отказалась от предложения тренировать китайских спортсменов, поступившего ей после Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане.

«Вот эти два месяца после Олимпийских игр я думала, что всё, жизнь закончилась, я проиграла, есть специалисты, которые были лучше, не будет приглашений. Но через два месяца приглашения пришли практически из всех уголков земного шара, где есть серьёзное парное катание.

Китай был? Был. За большие деньги? Я даже не помню. Дело не в том, что я скрываю, дело в том, что деньги были какие-то безумные по моим пониманиям. Не больше ста тысяч долларов. Но самое главное, у них было единственное требование, первостатейное — это мой полный переезд в Китай», — рассказала Мозер в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

Мозер работает в парном катании. Её учениками являются двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков, а также пары Ксения Столбова/Фёдор Климов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Наталья Забияко/Александр Энберт. Мозер приостановила активную тренерскую деятельность в марте 2018 года, сославшись на усталость после Олимпийских игр.