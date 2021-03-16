Нина Мозер ответила на вопрос, сколько стоит подготовить чемпионов ОИ по фигурному катанию

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер ответила на вопрос, какая сумма необходима, чтобы подготовить олимпийских чемпионов в парном катании.

«Вопрос интересный, но парадокс в том, что я сейчас пытаюсь понять, как работать дальше. Мне задали вопрос мои друзья, сколько стоит в год, какой бюджет? Я попробовала посчитать по нынешним ценам.

В силу того, что был ещё период пхёнчханский, тогда нам в стране помогали действительно. Знаете, тут сложно сказать, сколько тогда стоило, потому что мы входили в систему подготовки, и это были государственные затраты, бюджет. Там было очень чётко: ты писал план, говорил, что нужно делать, и специалисты, медицина, всё остальное — оно присутствовало. Поэтому в тот момент я не пыталась понять, сколько это стоит.

Я знала, сколько стоит постановка программы — да, вот это я знала. Когда прекрасный хореограф должен приехать — это я тоже знала. Помню, когда Столбовой делали — это уже после сочинской Олимпиады, — но я до сих пор помню, что час работы с хорошим хореографом стоил 50 тысяч рублей.

Могу сказать, что так как мы делали, как говорится, по знакомству, то наши программы в сумме стоили 10 тысяч долларов в тот момент. Могу сказать, что последний штрих, последняя точка — это было 46 миллионов (рублей. — Прим. «Чемпионата») в год на три пары. То есть если хотеть хорошего результата, потому что мне говорят: “А почему так дорого? Зачем надо брать вот этого постановщика, неужели сами не можете?” Я говорю: “Подождите, мы говорим о чём — мы хотим медаль или мы хотим поучаствовать и посидеть в Kiss & Cry? Это разные вещи”», — сказала Мозер в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

Мозер работает в парном катании. Её учениками являются двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков, а также пары Ксения Столбова/Фёдор Климов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Наталья Забияко/Александр Энберт. Мозер приостановила активную тренерскую деятельность в марте 2018 года, сославшись на усталость после Олимпийских игр.