Анна Щербакова о 3-й победе на ЧР: через пару дней даже слышать о своём прокате не хотела

Трёхкратная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала о переживаниях после третьей победы на чемпионате страны, который прошёл в Челябинске в декабре 2020 года.

«Я иногда пересматриваю свои прокаты. Не только недавние соревнования, но даже детские выступления. Однако именно прокат с последнего чемпионата России смотрела только в вечер после выхода на лёд, чтобы увидеть его со стороны.

В тот день я испытывала просто невероятные эмоции и на льду, и весь вечер после. Но уже на следующее утро чувствовала какое-то опустошение, а ещё через пару дней, честно говоря, даже слышать о своём прокате не хотелось. Не хочу зацикливаться на том, что уже сделано», — цитирует Щербакову Cosmopolitan.

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