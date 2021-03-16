Щербакова ответила на вопрос об общении с Валиевой и Трусовой

Трёхкратная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова ответила на вопрос, о чём она говорила с Александрой Трусовой и Камилой Валиевой после выступлений на чемпионате России. Напомним, Щербакова, Валиева и Трусова составили тройку призёров на турнире, который прошёл в Челябинске в конце декабря 2020 года.
«Буду говорить только о себе. Безусловно, мне обидно, когда я проигрываю или не занимаю то место, которое хотелось бы. Но это обида не на соперника, а на самого себя. Значит, для желаемого результата мне чего-то не хватило, должна была сделать больше. А общаемся мы на абсолютно разные темы, не только о фигурном катании», — приводит слова Анны Щербаковой издание Cosmopolitan.
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