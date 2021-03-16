Щербакова рассказала, что объединяет её с Загитовой, Трусовой и Косторной

Трёхкратная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, что, по её мнению, объединяет её с другими ведущими российскими фигуристками Алёной Косторной, Александрой Трусовой и Алиной Загитовой.

«Объединяет нас всё-таки фигурное катание. Благодаря ему мы и встретились.

С Алиной я познакомилась примерно лет шесть назад. С Алёной и Сашей мы почти одного возраста, поэтому постоянно ездили вместе на соревнования. У нас много общих интересов, при этом мы все разные», — приводит слова Анны Щербаковой издание Cosmopolitan.

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