Щербакова рассказала, что объединяет её с Загитовой, Трусовой и Косторной
Трёхкратная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, что, по её мнению, объединяет её с другими ведущими российскими фигуристками Алёной Косторной, Александрой Трусовой и Алиной Загитовой.
«Объединяет нас всё-таки фигурное катание. Благодаря ему мы и встретились.
С Алиной я познакомилась примерно лет шесть назад. С Алёной и Сашей мы почти одного возраста, поэтому постоянно ездили вместе на соревнования. У нас много общих интересов, при этом мы все разные», — приводит слова Анны Щербаковой издание Cosmopolitan.
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