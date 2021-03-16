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Президент ФФККР — о чемпионате мира: медальные планы — это самое неблагодарное дело

Президент ФФККР — о чемпионате мира: медальные планы — это самое неблагодарное дело
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
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Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков сообщил, что у российских фигуристов не будет медального плана на чемпионате мира в Стокгольме.

«Как я и раньше говорил, мы никогда не ставим медальных планов. И сейчас его нет. Потому что медальные планы – это самое неблагодарное дело. Спорт – плохо предсказуемая вещь. Мы надеемся, что наши спортсмены выступят так хорошо, как только смогут.

Доволен ли тем, что в Стокгольм едут сильнейшие команды мира? Пока не буду комментировать. Давайте подождём, пока все действительно приедут в Стокгольм», — приводит слова Горшкова «Спорт день за днём».

Чемпионат мира по фигурному катанию стартует 24 марта. В первый день соревнований короткие программы представят женщины и спортивные пары.

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