Немецкая фигуристка Мюллер: в семье мы говорим только на русском языке

Немецкая фигуристка Катарина Мюллер, выступающая в паре с Тимом Диком, рассказала о своём происхождении и призналась, что в её семье общение происходит исключительно на русском языке.
«У моего папы немецкие корни: его предки когда-то приехали в Российскую империю и обрусели, в советское время их депортировали в Казахстан. Папа и его мама родились там, затем волею судьбы поселились в Сибири. В 1999 году у папы и его родственников появился шанс уехать на историческую родину по программе возвращения соотечественников. В те годы Европа манила. Сначала уехали бабушка с дедушкой, затем мы с родителями. Все поселились в городе Халле, земля Вестфалия. А мамины родственники остались в России.
Конечно, все внутрисемейные традиции у нас русские, и между собой мы говорим только на этом языке. Немецкую культуру тоже знаем и уважаем, но в душе я всегда ощущала себя больше русской. Помню, ещё в детстве мама убаюкивала под русские песни, например, «Я — водяной» из советского мультика. С рождения я Екатерина, но после переезда мы решили адаптировать имя на немецкий манер. Хотя дома меня называют Катей, Катюшей, Котёнком. Тим, кстати, тоже только так обращается. Я вот думаю: если буду менять паспорт по семейным обстоятельствам — обязательно верну родное имя», — цитирует Мюллер сайт «Матч ТВ».
Мюллер и Дик выступят на чемпионате мира, который стартует в Стокгольме 24 марта.
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