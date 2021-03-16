Агент Закарян: посмотрите, как раскрутилась в последнее время Елизавета Туктамышева!

Спортивный агент и продюсер Ари Закарян рассказал об особенностях работы в российском фигурном катании.
«Моим учителем в этом бизнесе был Майк Борг, агент олимпийской чемпионки Нагано Тары Липински. Он посвятил меня во многие тайны ремесла. Конечно, то время в Америке и нынешнее в России сравнивать нельзя. Совершенно другие деньги крутились в фигурном катании! Сложно проводить какие-то аналогии, но сегодня в США, Канаде и Западной Европе фигурное катание вообще в глубочайшем кризисе. Конкурировать с Россией может только Япония, где агенты к тому же работают в режиме 24/7. Что-то, скорее, по инерции пытается делать IMG.
Если говорить о России, то здесь очень важны хорошие отношения с ФФККР и государственными структурами. Многие фигуристы прекрасно находят возможности заработать и без помощи агентов. Посмотрите, как раскрутилась в последнее время Елизавета Туктамышева! Про таких топовых фигуристок, как Евгения Медведева и Алина Загитова, и говорить не приходится», — приводит слова Закаряна «РИА Новости».
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