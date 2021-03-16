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Немецкая фигуристка рассказала о разнице системы тренировок западных и российских тренеров

Немецкая фигуристка рассказала о разнице системы тренировок западных и российских тренеров
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
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Немецкая фигуристка Катарина Мюллер, выступающая в паре с Тимом Диком, рассказала о различиях в системе тренировок у западных и российских тренеров.

«Нам кажется, у россиян менталитет более жёсткий, человек старается выжать из себя максимум. В Германии спортсмен самостоятелен: устал — иди отдохни, тренеры не будут тебя заставлять. Хоть по часу в день катайся. А здесь тренер чувствует, когда у ученика есть резерв, и отправляет трудиться. Это хорошо, потому что Анжелика (Крылова. — Прим. «Чемпионата») научила нас пахать каждый день на сто процентов, делать полноценные прокаты и показывать свои сильные стороны.

В западной системе тоже есть много хорошего, например, распределение сил, которое Анжелика явно освоила за годы работы в США и внедрила здесь. В нашей группе четыре тренера (она, Олег Овсянников, Албена Денкова и Максим Ставиский), каждый отвечает за сферу корпуса или техники. Также у нас балет дважды в неделю, лёгкая атлетика и джаз», — приводит слова Мюллер «Матч ТВ».

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