Самодурова — о финале КР: начиналось всё драматично. Хотела уйти со льда и не докатывать

Чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова вспомнила своё выступление в финале Кубка России по фигурному катанию, в котором она заняла восьмое место. Напомним, победу одержала Камила Валиева. Второе место заняла Майя Хромых, третьей стала Дарья Усачёва.



«Довольна последним стартом — финалом Кубка России. Хоть начиналось всё достаточно драматично — не получился первый элемент. Хотелось просто уйти со льда и больше не докатывать программу. Я никогда не ошибаюсь на первом прыжке. Да и вообще в первой половине.

Но я довольна, что сумела собраться и докатать до конца. Всё благодаря нереальной поддержке зала. Я реально кайфанула. Таких ощущений у меня не было давно», — приводит слова Самодуровой Sport24.