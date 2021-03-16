Самодурова — о финале КР: начиналось всё драматично. Хотела уйти со льда и не докатывать
Чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова вспомнила своё выступление в финале Кубка России по фигурному катанию, в котором она заняла восьмое место. Напомним, победу одержала Камила Валиева. Второе место заняла Майя Хромых, третьей стала Дарья Усачёва.
«Довольна последним стартом — финалом Кубка России. Хоть начиналось всё достаточно драматично — не получился первый элемент. Хотелось просто уйти со льда и больше не докатывать программу. Я никогда не ошибаюсь на первом прыжке. Да и вообще в первой половине.
Но я довольна, что сумела собраться и докатать до конца. Всё благодаря нереальной поддержке зала. Я реально кайфанула. Таких ощущений у меня не было давно», — приводит слова Самодуровой Sport24.
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