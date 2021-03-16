«Легков, что по стилю скажешь?» Дети Алексея Ягудина прокатились на лыжах

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании россиянин Алексей Ягудин на своей странице в «Инстаграме» разместил видео, где демонстрируется, как его дети, Мишель и Елизавета, катаются на лыжах. Оценить качество проката Алексей предложил олимпийскому чемпиону, бывшему российскому лыжнику Александру Легкову.



«Пока ещё есть снег. Александр Легков, что по стилю скажешь?» — подписал видеозапись Ягудин.

Дети Ягудина катаются на лыжах

40-летний Алексей Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.



Ранее Алексей сравнил перипетии с уходом Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко и возвращением обратно с известным сериалом «Санта-Барбара».