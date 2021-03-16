«Легков, что по стилю скажешь?» Дети Алексея Ягудина прокатились на лыжах

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании россиянин Алексей Ягудин на своей странице в «Инстаграме» разместил видео, где демонстрируется, как его дети, Мишель и Елизавета, катаются на лыжах. Оценить качество проката Алексей предложил олимпийскому чемпиону, бывшему российскому лыжнику Александру Легкову.
«Пока ещё есть снег. Александр Легков, что по стилю скажешь?» — подписал видеозапись Ягудин.
Дети Ягудина катаются на лыжах
40-летний Алексей Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.
Ранее Алексей сравнил перипетии с уходом Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко и возвращением обратно с известным сериалом «Санта-Барбара».
- 16 марта 2021
-
22:43
-
21:24
-
19:09
-
17:29
-
16:57
-
16:28
-
16:05
-
14:24
-
14:10
-
13:31
-
13:16
-
12:38
-
12:00
-
11:03
-
10:38
-
09:45
-
09:31
-
08:43
- 15 марта 2021
-
20:35
-
20:05
-
18:52
-
18:37
-
13:41
-
13:09
-
12:49
-
12:38
-
11:39
-
10:34
-
09:21
-
09:17
-
09:09
-
09:01
-
00:37
- 14 марта 2021
-
22:18
-
18:41