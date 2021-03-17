Самодурова — об откровенной фотосессии Туктамышевой: кто-то говорит: «Ой, какой ужас»

Российская фигуристка Софья Самодурова отреагировала на откровенную фотосессию Елизаветы Туктамышевой для журнала Maxim.

«Понравилась ли её фотосессия? Да, почему нет? Очень красивая! Это ведь журнал Maxim. Кто бы туда ни пришёл, это всегда вызовет большой резонанс. И без негативных отзывов, к сожалению, никак. Кто-то на это смотрит нормально, а кто-то говорит: «Ой, какой ужас». Мне очень понравилось. Но самое главное, что понравилось самой Лизе. Смогла бы я принять участие в такой фотосессии? Не знаю, не думала об этом», – цитирует Самодурову Sport24.

Софья также рассказала об отношениях с Туктамышевой.

«Мы с ней очень хорошо общаемся. Я мало с кем из группы хорошо общаюсь. Может, человека два. И Лиза – одна из них. Просто я знаю, как она тренируется. Знаю, сколько она шла к этому чемпионату мира, как она отдаёт на льду всю себя. Это надо видеть. Человек борется на соревнованиях, находит мотивацию выступать дальше, хотя в этом году ей исполнится 25 лет. Это дорогого стоит. Искренне рада за неё», — сказала Самодурова.

Софья Самодурова — чемпионка Европы 2019 года, бронзовый призёр этапа Гран-при «Скейт Америка» 2018 года, серебряный призёр этапа Гран-при «Кубок Ростелеком» 2018 года. Самодурова родилась в Красноярске, но с детства живёт и тренируется в Санкт-Петербурге. На данный момент она занимается в группе Алексея Мишина.

Евгения Медведева, Алина Загитова в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». 2 апреля в Казани и 14 апреля в Санкт-Петербурге. Билеты уже в продаже!