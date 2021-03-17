Американский эксперт — о Данииле Глейхенгаузе: я не понимаю, как он слушает музыку
Американский эксперт Джонатан Бейер в подкасте The Skating Lesson раскритиковал работу Даниила Глейхенгауза, являющегося тренером и хореографом в группе Этери Тутберидзе.
«Я не понимаю, как он слушает музыку. Иногда музыка начинается плавно — бум, бум, а его фигуристка в это время уже делает пять махов ногами. Эй, да послушай же музыку! Это было плохо. А когда музыка становится более интенсивной, его фигуристка делает дорожку и двойной аксель, и ты думаешь: что? Если ты просто будешь слушать музыку, она подскажет, что нужно делать», — сказал Бейер.
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