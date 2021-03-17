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Итальянский сайт: Косторная показала значительный регресс под руководством Плющенко

Итальянский сайт: Косторная показала значительный регресс под руководством Плющенко
Фигурное катание / Гран-при 0
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Итальянский сайт OA Sport оценил выступления Алёны Косторной в сезоне-2020/2021. Напомним, Косторная, которая в межсезонье-2020 перешла от тренера Этери Тутберидзе в тренерскую академию двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко, а затем вернулась обратно, не попала в состав сборной России на чемпионат мира в Стокгольме (Швеция), который пройдёт с 22 по 28 марта.

«На этом чемпионате мира не будет Алёны Косторной, которая заворожила полмира, завоевав все возможные титулы в сезоне-2019/2020. Её отсутствие, однако, обусловлено не травмой или финансовыми проблемами.

Она ни разу не впечатлила на внутренних соревнованиях и продемонстрировала значительный регресс под руководством Евгения Плющенко, сотрудничество с которым продержалось всего несколько месяцев. Она уже вернулась к Этери Тутберидзе», — отмечается в материале на сайте издания.

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