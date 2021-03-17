Представительница Армении Анастасия Галустян не выступит на ЧМ по фигурному катанию

21-летняя представительница Армении Анастасия Галустян не выступит на чемпионате мира по фигурному катанию – 2021, который пройдёт с 24 по 27 марта в Стокгольме (Швеция). Турнир имеет статус квалификационного к Олимпийским играм 2022 года в Пекине (Китай).

Галустян пропала из списка участниц, а также выложила в своём «инстаграме» «сториз», где написала «Теперь только за бортом». Причина такого решения фигуристки на данный момент неизвестна.

Анастасия Галустян является трёхкратной чемпионкой Армении и лидером национальной сборной. На детском уровне она участвовала в российских стартах, однако затем приняла решение выступать за родину своих родителей.

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