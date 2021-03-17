Илья Авербух на воздушном шаре поздравил Лизу Арзамасову с днём рождения. Видео

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух во время полёта на воздушном шаре поздравил с днём рождения супругу, актрису Лизу Арзамасову.
«Лиза, поздравляю тебя с днём рождения! Пари вот так всегда над землёй. Как этим прекрасным утром и этим рассветом. Будь рассветом!» — написал Авербух.
Пост доступен в «инстаграме» Ильи Авербуха
Их свадьба состоялась в декабре 2020 года. Для Авербуха это второй брак. Ранее он был женат на своей партнёрше Ирине Лобачёвой. Илья воспитывает 16-летнего сына Мартина. 26-летняя Елизавета впервые вышла замуж.
47-летний Авербух — серебряный призёр Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, чемпион мира 2002 года, чемпион Европы 2003 года, многократный чемпион России в танцах на льду. Арзамасова стала известна благодаря главной роли в сериале «Папины дочки».
- 17 марта 2021
-
11:32
-
11:14
-
10:58
-
10:45
-
10:44
-
10:32
-
10:10
-
09:27
-
08:32
- 16 марта 2021
-
22:43
-
21:24
-
19:09
-
17:29
-
16:57
-
16:28
-
16:05
-
14:24
-
14:10
-
13:31
-
13:16
-
12:38
-
12:00
-
11:03
-
10:38
-
09:45
-
09:31
-
08:43
- 15 марта 2021
-
20:35
-
20:05
-
18:52
-
18:37
-
13:41
-
13:09
-
12:49
-
12:38