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Илья Авербух на воздушном шаре поздравил Лизу Арзамасову с днём рождения. Видео

Илья Авербух на воздушном шаре поздравил Лизу Арзамасову с днём рождения. Видео
Фигурное катание / Гран-при 0
Аудио-версия:

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух во время полёта на воздушном шаре поздравил с днём рождения супругу, актрису Лизу Арзамасову.

«Лиза, поздравляю тебя с днём рождения! Пари вот так всегда над землёй. Как этим прекрасным утром и этим рассветом. Будь рассветом!» — написал Авербух.

Пост доступен в «инстаграме» Ильи Авербуха

Их свадьба состоялась в декабре 2020 года. Для Авербуха это второй брак. Ранее он был женат на своей партнёрше Ирине Лобачёвой. Илья воспитывает 16-летнего сына Мартина. 26-летняя Елизавета впервые вышла замуж.

47-летний Авербух — серебряный призёр Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, чемпион мира 2002 года, чемпион Европы 2003 года, многократный чемпион России в танцах на льду. Арзамасова стала известна благодаря главной роли в сериале «Папины дочки».

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