Туктамышева рассказала, что для профессионального спортсмена хуже всего

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, что потеря мотивации, по её мнению, — худшее, что может случиться с профессиональным спортсменом.

«Для профессионального спортсмена самое худшее, что может быть, — это потеря мотивации. А когда ты знаешь, что есть соревнования и ты готовишься к чемпионату мира, то у тебя как у профессионального спортсмена, который на это жизнь положил, смысл в жизни появляется.

И, конечно, очень круто, что ISU (Международный союз конькобежцев. — Прим. «Чемпионата») всё-таки организовал чемпионат мира. Я очень благодарна всем, кто руку приложил к этому», — приводит слова Туктамышевой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

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