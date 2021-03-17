Елизавета Туктамышева рассказала, как решилась на откровенную фотосессию

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, как согласилась провести откровенную фотосессию с журналом Maxim.
“Я сначала согласилась, обрадовалась. Потом поняла: так, стоп, надо подумать. Но мы с агентом сразу поставили условия, что сделаем не совсем откровенные снимки, что все этические нормы будут соблюдены. И я рада, что это случилось в моей жизни.
Естественно, я знала, что будут негативные отзывы, но получила много положительных. И вот этого я не ожидала, что на самом деле будет так много таких”, — приводит слова Туктамышевой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.
Фото: https://www.maximonline.ru/
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