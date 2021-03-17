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Татьяна Мишина: трудно сказать, что Туктамышева раскрепощённая

Татьяна Мишина: трудно сказать, что Туктамышева раскрепощённая
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
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Татьяна Мишина, тренер чемпионки мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизаветы Туктамышевой, поделилась мнением о подопечной в преддверии чемпионата мира, который пройдёт в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.

«Трудно сказать, что Лиза раскрепощённая. Просто она создаёт такой образ.

Лиза собрана, она как никто понимает, что надо использовать шанс, который она заслужила всем своим сезоном: выиграла этап Гран-при в Москве, в финале Кубка России хорошо себя показала. Она будет очень стараться на чемпионате мира, её контент будет такой же, как и на предыдущих стартах.

Четверной она тренирует, но, прежде чем вставлять его в программу, надо смотреть, насколько стабильно ты его делаешь не только отдельно, но и в самой программе. Нужно понимать, как ты будешь справляться с программой и после исполнения четверного. При этом одним элементом всё равно ничего не решается. Над четверным она работает больше с прицелом на следующий сезон», — цитирует Мишину «Р-Спорт».

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