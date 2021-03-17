Сборная России полетит на чемпионат мира по фигурному катанию спецрейсом «Аэрофлота»

Сборная России по фигурному катанию отправится в Стокгольм (Швеция) на чемпионат мира специальным рейсом «Аэрофлота». Об этом сообщает «Москва.ру», ссылаясь на сообщение пресс-службы авиакомпании.

Сообщается, что сборная России полетит на лайнере Boeing-737. Во время перелёта на борту воздушного судна будут находиться исключительно фигуристы, тренерский состав и медики. Также чартерным рейсом отправятся официальные лица, комментаторы и журналисты Первого канала. Всего на борту будет 55 пассажиров.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 22 по 28 марта. Соревнования женщин, мужчин, спортивных пар и танцевальных дуэтов, а также показательные выступления будут транслироваться в телевизионном эфире. На сайте Первого канала можно будет увидеть турнир в полном объёме.

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