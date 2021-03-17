Косторная разместила праздничные фото с Трусовой, Щербаковой и Квителашвили

Российская фигуристка Алёна Косторная разместила в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» архивные фото с трёхкратной чемпионкой России в женском одиночном катании Анной Щербаковой и двукратной чемпионкой мира среди юниоров Александрой Трусовой. Девушки сфотографировались вместе с грузинским фигуристом Морисом Квителашвили, занимающимся в группе Этери Тутберидзе. Сегодня, 17 марта, Морису исполнилось 26 лет.
«С днём рождения», — подписала фото Косторная.
Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при (2019), серебряный (2020) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2019). В финале Кубка России, где проходил дополнительный отбор на чемпионат мира, Алёна показала две новые программы, но заняла только шестое место.
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