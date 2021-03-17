Плющенко заявил, что на ЧМ в Стокгольме сопровождать Трусову будет он один

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что будет лично сопровождать двукратную чемпионку мира среди юниоров Александру Трусову на предстоящем чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

«На чемпионате мира Сашу Трусову буду сопровождать я один. С Владимиром Литвинцевым поедет Сергей Розанов», — приводит слова Плющенко Sport24.



Соревнования пройдут с 22 по 28 марта.



Александра Трусова известна тем, что стала первой фигуристкой, исполнившей два четверных прыжка, сальхов и тулуп, во время чемпионата мира среди юниоров 2018 года. В сезоне-2019/2020, ставшем для Александры первым среди взрослых, Трусова завоевала бронзовые медали в финале Гран-при в Турине (Италия) и на чемпионате Европы.