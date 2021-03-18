«Ты сама совершенство». Подписчики оценили фото Екатерины Бобровой в купальнике

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва на своей странице в «Инстаграме» разместила новое фото, предложив подписчикам выбрать название.



«Я люблю писать содержательные посты, чтобы вам было интересно! И обычно перед написанием таких постов я ищу вдохновение в чём-то из жизни. А сейчас моё вдохновение – отдыхать! Набираться сил и новых впечатлений, чтобы было ещё больше свежих мыслей и идей!



Поэтому вот вам красивая фотография, а название к ней придумайте сами», — написала Боброва.

Фото можно посмотреть на странице Бобровой в «Инстаграме».

Многие подписчики Бобровой откликнулись на её предложение. Вот что они написали в комментариях к соответствующему посту.



«Да ты сама совершенство».



«Изящно, мощно, грациозно».



«Какая красота! Какие линии!»