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«Ты сама совершенство». Подписчики оценили фото Екатерины Бобровой в купальнике

«Ты сама совершенство». Подписчики оценили фото Екатерины Бобровой в купальнике
Фигурное катание 0
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва на своей странице в «Инстаграме» разместила новое фото, предложив подписчикам выбрать название.

«Я люблю писать содержательные посты, чтобы вам было интересно! И обычно перед написанием таких постов я ищу вдохновение в чём-то из жизни. А сейчас моё вдохновение – отдыхать! Набираться сил и новых впечатлений, чтобы было ещё больше свежих мыслей и идей!

Поэтому вот вам красивая фотография, а название к ней придумайте сами», — написала Боброва.

Фото можно посмотреть на странице Бобровой в «Инстаграме».

Многие подписчики Бобровой откликнулись на её предложение. Вот что они написали в комментариях к соответствующему посту.

«Да ты сама совершенство».

«Изящно, мощно, грациозно».

«Какая красота! Какие линии!»

Екатерина Боброва: и тут я психанула!
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