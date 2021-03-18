Российская фигуристка Алёна Косторная стала обладательницей щенка породы мальтипу. В декабре 2020 году спортсменка сообщила, что ей подарили щенка породы сиба-ину.
«Наша счастливая обладательница ещё одного щеночка породы Мальтипу! Алёна назвала нового питомца Одри», — говорится в сообщении Kostornaia Team в «Инстаграме».
Пост доступен в «инстаграме» Kostornaia Team
Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при (2019), серебряный (2020) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2019). В финале Кубка России, где проходил дополнительный отбор на чемпионат мира, Алёна показала две новые программы, но заняла только шестое место.
В начале марта Косторная вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе. Ранее она работала с тренером Евгением Плющенко.
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