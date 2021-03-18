«Ты несговорчивый, я многого прошу?» Арзамасова попросила Авербуха взять верблюда в Россию

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух опубликовал забавное видео со своей супругой, актрисой Лизой Арзамасовой. Во время пребывания в Дубае Лиза попросила Илью взять в Россию верблюда, но бывший фигурист на уговоры не поддался.
«Илюшенька, вот этому 7 лет, ему через 3 года на пенсию. Давай его на дачу себе возьмём. Приедем за ним. Пожалуйста», — сказала Арзамасова.
«Слушай, нам точно пора ехать. Быстро собираемся, собираемся. Пошли, пошли», — ответил Авербух.
«Ты несговорчивый, я что, многого прошу?» — отреагировала на слова Ильи Арзамасова.
Видео доступно в «инстаграме» Ильи Авербуха
Их свадьба состоялась в декабре 2020 года. Для Авербуха это второй брак. Ранее он был женат на своей партнёрше Ирине Лобачёвой. Илья воспитывает 16-летнего сына Мартина. 26-летняя Елизавета впервые вышла замуж.
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