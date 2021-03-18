«Блестящая!» Подписчики оценили фото Татьяны Навки на джазовом вечере

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка опубликовала фото в блестящем платье на джазовом вечере.
«А вы любите джаз? Я обожаю! Жаль, что я не певица. А ещё мне нравятся мероприятия, на которых задают тематику вечера! Вчера как раз были на таком, получили массу удовольствия, примерили другие образы, окунулись в атмосферу другой эпохи и получили шикарные фото!» — написала Навка.
Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Навки
Подписчики так оценили фотографии Татьяны:
«Блестящая!»
«Красотка!»
«Как же вы прекрасны»
«Таня, вы супер!»
«Образ вам, Татьяна, очень идёт»
В паре с Романом Костомаровым Татьяна — олимпийская чемпионка (2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006).
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