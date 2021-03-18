Илья Авербух — Алексею Ягудину: ты уникален, и это неоспоримый факт

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух поздравил с днём рождения Алексея Ягудина. Сегодня, 18 марта, олимпийскому чемпиону исполняется 41 год.

«Лёша. Мы с тобой абсолютно разные и при этом очень похожи. Ты уникален, и это неоспоримый факт. Мне очень близко твоё стремление всегда находиться в движении, открывая новые грани себя. Стремление быть лучшим во всем, быть Чемпионом, кем ты и являешься.

В циничном, на первый взгляд, нраве и смелом чувстве юмора невозможно не увидеть твоё большое и яркое сердце. Все противоречия, что так неистово в тебе уживаются, продолжаются в персонажах, которых ты раскрываешь в своём искусстве, поражая сознание и чувства зрителей. И не имеет значения, где и в чём ты испытываешь себя; будь то лёд, сцена, камера — наблюдать за твоим творчеством всегда огромное удовольствие, и это безусловное проявление высочайшего профессионализма, ведь своей работе ты верен до конца.

Я поздравляю тебя с ещё одним годом, и пусть он будет полон новых амбициозных проектов, большинство которых, я уверен, мы будем покорять вместе!..

Ты окружён красотой; гармонии и счастья твоей семье — они и есть твоё солнце. Оставайся собой, будь счастлив, и продолжай дарить нам свой свет и тепло! С днём рождения, Алексей Ягудин!» — написал Авербух.

Пост доступен в «инстаграме» Ильи Авербуха.

Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000, 2002), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию.