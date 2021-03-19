Татьяна Навка — о предложении Путина Байдену: переполняет гордость за нашего президента

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала предложение президента России Владимира Путина подискутировать с президентом США Джо Байденом в прямом эфире.

Путин сказал: «Мы должны продолжать отношения. Я сейчас подумал вот о чём. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран».

«Переполняет гордость за нашего президента, который своими словами и действиями доказывает, что не место красит человека, а человек место! Сдержано, корректно, конкретно, чётко, в интересах России и мировой стабильности», — написала Навка в своём «инстаграме».

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