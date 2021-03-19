Татьяна Навка — о предложении Путина Байдену: переполняет гордость за нашего президента

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала предложение президента России Владимира Путина подискутировать с президентом США Джо Байденом в прямом эфире.
Путин сказал: «Мы должны продолжать отношения. Я сейчас подумал вот о чём. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран».
«Переполняет гордость за нашего президента, который своими словами и действиями доказывает, что не место красит человека, а человек место! Сдержано, корректно, конкретно, чётко, в интересах России и мировой стабильности», — написала Навка в своём «инстаграме».
Евгения Медведева, Алина Загитова в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». 2 апреля в Казани и 14 апреля в Санкт-Петербурге. Билеты уже в продаже!
- 21 марта 2021
-
17:02
-
16:38
-
16:32
-
15:37
-
15:30
-
15:05
-
14:04
-
13:26
-
12:26
-
10:31
- 20 марта 2021
-
16:32
-
16:18
-
14:14
-
13:25
-
10:43
-
00:18
- 19 марта 2021
-
20:24
-
20:12
-
13:55
-
12:12
-
11:45
-
11:03
-
10:54
-
10:31
- 18 марта 2021
-
20:52
-
19:11
-
18:06
-
17:21
-
15:36
-
13:09
-
12:49
-
12:33
-
11:57
-
11:17
-
09:31