Алексей Ягудин: а 41 не так ужасно, как 40
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал праздничные фото с супругой Татьяной Тотьмяниной и их детьми. Вчера, 18 марта, Ягудину исполнился 41 год.
«А 41 не так ужасно, как 40. Спасибо за крутой вечер», — написал Ягудин.
Пост доступен в «инстаграме» Алексея Ягудина
Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000, 2002), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов и чемпион мира среди юниоров. В ноябре 2003 года Алексей объявил о завершении спортивной карьеры. Он был введён в Зал славы фигурного катания в США в Колорадо-Спрингс.
Татьяна Тарасова — Ягудину: Алёшенька! Горжусь тобой! Счастья и здоровья твоим девочкам
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