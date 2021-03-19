Алексей Ягудин: а 41 не так ужасно, как 40

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал праздничные фото с супругой Татьяной Тотьмяниной и их детьми. Вчера, 18 марта, Ягудину исполнился 41 год.

«А 41 не так ужасно, как 40. Спасибо за крутой вечер», — написал Ягудин.

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Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000, 2002), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов и чемпион мира среди юниоров. В ноябре 2003 года Алексей объявил о завершении спортивной карьеры. Он был введён в Зал славы фигурного катания в США в Колорадо-Спрингс.