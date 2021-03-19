Подписчики раскритиковали Навку за пост про Путина. Татьяна отреагировала

Подписчики раскритиковали олимпийскую чемпионку 2006 года в танцах на льду Татьяну Навку за ранее опубликованный пост, где она восхищается риторикой президента России Владимира Путина в отношении президента США Джо Байдена.

Напомним, в своём «инстаграме» Навка написала: «Переполняет гордость за нашего президента, который своими словами и действиями доказывает, что не место красит человека, а человек место! Сдержано, корректно, конкретно, чётко, в интересах России и мировой стабильности».

В ответ некоторые пользователи назвали Навку подхалимкой, намекнули на то, что публикация имеет рекламный характер: «Таня, а теперь в кассу!» и сообщили, что отписываются от бывшей фигуристки.

Бывшая олимпийская чемпионка ответила: «Кто как обзывается, тот так и называется. Здоровья Вам!», «Будете хамить, буду банить».