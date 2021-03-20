«Ты всегда меня поддерживала». Алина Загитова сообщила о смерти кошки Ириски

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о смерти свой кошки, которую звали Ириска. Рыжая любимица прожила в семье спортсменки более 10 лет.

«Я так скучаю по тебе, Ириска. 02.06.10 — 01.31.21. Ты всегда мне помогала, и во всём, что я выиграла, есть и твоя заслуга. Когда ты появилась в моей жизни, всё поменялось, каждый день с тобой делал меня счастливой, когда у меня что-то болело или не получалось, ты это чувствовала и всегда поддерживала. Ириска всегда с нами. Очень люблю тебя.

P. S. Я долго не могла об этом рассказать, потому что мне было тяжело это осознать», — написала Загитова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Алины Загитовой в «Инстаграме».