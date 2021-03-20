Коган: самым сложным для сборной России на ЧМ станет нахождение в так называемом пузыре

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках (ФККР) Александр Коган дал комментарий о готовности российских фигуристов к чемпионату мира в Стокгольме (Швеция).



«Все здоровы, готовы к полёту. Конечно, волнение, как и перед любым чемпионатом, существует, но, надеюсь, что все спортсмены готовы — все прошли сбор. Надеюсь, покажем достойный результат», — приводит слова Когана ТАСС.



Александр также поделился мнением, что станет самым сложным для национальной команды на предстоящем турнире.



«Обстановка, которая определяется закрытостью, отсутствием зрителей, нахождением в так называемом пузыре. Но эти моменты будут воздействовать, наверное, на всех спортсменов», — подчеркнул Коган.

Напомним, за сборную России на турнире выступят: Михаил Коляда и Евгений Семененко (мужское одиночное катание), Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова (женское одиночное катание), Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (танцевальные дуэты).