Траньков: борьба за золото на ЧМ будет проходить не между Щербаковой и Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился мнением о главных фаворитах чемпионата мира по фигурному катанию. Турнир пройдёт в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта. По мнению Максима, борьба за золото в женском одиночном катании будет вестись не между россиянками Александрой Трусовой и Анной Щербаковой.
«На российский пьедестал на чемпионате мира сложно рассчитывать, потому что у нас подобрались достойные соперники. Борьба за золото будет проходить не между Щербаковой и Трусовой. Ведь там ещё есть очень сильная Рика Кихира, которая элементы ультра-си исполняет, как и наши спортсменки. Вообще Япония — наш главный соперник на турнире.
Михаил Коляда достоин призовых мест, золота в том числе. Он нашёл баланс в своём катании с точки зрения компонентов. Главное теперь — справиться с собой и показать максимум на самом главном этапе сезона. Семененко — тёмная лошадка. У молодого парня нет международного опыта, поэтому его обсуждать можно будет только после чемпионата мира. Но посмотрим — молодость города берёт», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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