Москвина назвала трудности, с которыми столкнулся мир фигурного катания из-за COVID-19

Заслуженный тренер СССР и России Тамара Москвина поделилась мнением о трудностях, с которыми столкнулись фигуристы и их наставники в условиях коронавируса.
«На самом деле каждый год что-то случается. Это могут быть проблемы самого различного рода: поиска новой музыки, трудности у фигуристов. Никогда не бывает чего-то идеального. Мы не в райском саду. Не помню, чтобы когда-нибудь условия для подготовки были идеальными.
Сейчас всех поразила пандемия коронавируса. Приходится с этим считаться. В дополнение ко всему теперь нужно думать также над тем, как минимизировать многие сопутствующие трудности, постоянно переживать о здоровье фигуристов, как-то отрабатывать новые программы. Но ничего нового, просто вызов. Примерно то же самое было и раньше, но сейчас это в глобальном масштабе», — сказала Москвина в интервью на канале The Skating Lesson на YouTube-канале.
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