Екатерина Боброва рассказала, как в детстве отдыхала в межсезонье

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва поделилась подробностями детского отдыха в межсезонье.



«Хочется рассказать, как я отдыхала в межсезонье. Отпуск у нас, фигуристов, длится всего 2-3 недели в году! Обычно это после майских праздников, до начала июня.



Я счастлива, что каждый год, несмотря на то, что порой очень не хватало денег, моя мама умудрялась отвезти меня на море! Для неё было крайне важно, чтобы я смогла полноценно отдохнуть, прогреть свои косточки (которые мы морозим остальное время года) на тёплом песочке, накупаться в море и насытиться витамином D на год вперёд.



Самое главное правило, которое привила мне мама за все эти отпуска – на отдыхе отрывайся на полную катушку! Ешь сколько хочешь, спи хоть целый день, танцуй на дискотеках! И мне это действительно всегда помогало отключить голову и зарядиться энергией на весь следующий сезон!



Единственное, что контролировала мама, это то, сколько я загораю на солнце. А происходило так – я приходила около 10 утра на лежак (после 12 мне противопоказано находиться на солнце), засыпала, через 15 минут меня трясла мама со словами «переворачивайся», и я засыпала снова, но уже в другой позе.



А ещё мы всегда выбирали закрытые отели, где мама не могла меня потерять. Потому что спустя буквально один день пребывания меня и её знал весь персонал отеля, включая каждого охранника, и она всегда через них могла меня отыскать, если вдруг я побрела по своим делам», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».

«Ты само совершенство». Подписчики оценили фото Екатерины Бобровой в купальнике