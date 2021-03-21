Волчкова: Валиева и Усачёва совсем скоро почувствуют, что их начинают поджимать

Тренер по фигурному катанию Виктория Волчкова поделилась мнением о возможном повышении возрастного ценза для фигуристов. По словам Виктории, в скором времени с жёсткой конкуренцией столкнутся Камила Валиева и Дарья Усачёва.



«Вроде бы разговоры о возрасте ведутся не первый год, но, согласитесь, наши девчонки уже приучили весь мир к тому, что в женском катании идёт колоссальная борьба, на которую всем интересно смотреть. Как и на четверные прыжки. Допустим, возраст поднимут. Но не станет ли зрителям скучно?



А с другой стороны, хочется максимально продлить фигуристкам их жизнь в спорте. Ведь та же Камила Валиева и Даша Усачёва совсем скоро почувствуют, что их начинают поджимать, так же как они сами сейчас поджимают ту же Аню Щербакову. Их тоже коснётся эта участь. И получается такой замкнутый круг, когда не понимаешь, что правильно, а что неправильно», — приводит слова Волчковой «RT на русском».

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