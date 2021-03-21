Гурейро поделился подробностями пребывания российских фигуристов на ЧМ в Стокгольме

Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцевальном дуэте с Тиффани Загорски, рассказал об условиях проживания национальной команды в Стокгольме (Швеция), где с 22 по 28 марта пройдёт чемпионат мира.
«Рейс был потрясающий, очень быстро прошли паспортный контроль, получили вещи. Потом нас с целью соблюдения социальной дистанции разделили на две части — первая в белом автобусе сразу уехала в гостиницу, в том числе Тиффани. Вторая группа в чёрном автобусе, в который попал и я, около часа поездила по городу — мы смогли увидеть достопримечательности Стокгольма, и это была наша единственная возможность увидеть город в этой поездке, так что я не пожалел, что приехал в гостиницу на час позже.
Все сдали ПЦР-тест из носа, причём довольно болезненный — чуть ли не до мозга достали, не самые приятные ощущения. А потом всех расселили, и нам принесли ужин. Слава богу, что мы очень хорошо поели в самолете, потому что порция на ужин была не особо большая. Недавно позавтракали, и тут нас ждал сюрприз — один из сэндвичей был с мясом оленя, впервые такое попробовал.
Сериалы нам в помощь. Но мы очень ждём, когда наконец придут результаты, чтобы как минимум выйти из номеров, — они небольшие, заниматься в них можно лишь растяжкой, отжиманиями, это максимум. Но завтра уже планируем приступить к полноценным тренировкам», — приводит слова Гурейро ТАСС.
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