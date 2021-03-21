Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Гурейро поделился подробностями пребывания российских фигуристов на ЧМ в Стокгольме

Гурейро поделился подробностями пребывания российских фигуристов на ЧМ в Стокгольме
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
Аудио-версия:

Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцевальном дуэте с Тиффани Загорски, рассказал об условиях проживания национальной команды в Стокгольме (Швеция), где с 22 по 28 марта пройдёт чемпионат мира.

«Рейс был потрясающий, очень быстро прошли паспортный контроль, получили вещи. Потом нас с целью соблюдения социальной дистанции разделили на две части — первая в белом автобусе сразу уехала в гостиницу, в том числе Тиффани. Вторая группа в чёрном автобусе, в который попал и я, около часа поездила по городу — мы смогли увидеть достопримечательности Стокгольма, и это была наша единственная возможность увидеть город в этой поездке, так что я не пожалел, что приехал в гостиницу на час позже.

Все сдали ПЦР-тест из носа, причём довольно болезненный — чуть ли не до мозга достали, не самые приятные ощущения. А потом всех расселили, и нам принесли ужин. Слава богу, что мы очень хорошо поели в самолете, потому что порция на ужин была не особо большая. Недавно позавтракали, и тут нас ждал сюрприз — один из сэндвичей был с мясом оленя, впервые такое попробовал.

Сериалы нам в помощь. Но мы очень ждём, когда наконец придут результаты, чтобы как минимум выйти из номеров, — они небольшие, заниматься в них можно лишь растяжкой, отжиманиями, это максимум. Но завтра уже планируем приступить к полноценным тренировкам», — приводит слова Гурейро ТАСС.

Чемпионат мира — 2021 по фигурному катанию: расписание соревнований
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021