Елена Радионова назвала претенденток на медали чемпионата мира

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова сделала прогноз на результат чемпионата мира — 2021 в женском одиночном катании.
«Мне кажется, комплект медалей разыграют Кихира, Щербакова и Трусова. Это основные претенденты. Давление на чемпионате мира будет очень большое, потому что это главный старт сезона, на котором каждый захочет удачно выступить.
К Туктамышевой и Мияхаре я отношусь очень уважительно. Я с ними вместе соревновалась, а они до сих пор остаются в обойме лучших фигуристок. Хочу, чтобы они тоже хорошо выступили, желаю им удачи и думаю, что они тоже могут побороться за медали. Просто сама победа уже невозможна без прыжков ультра-си, но мы знаем, что у Лизы очень хороший тройной аксель», — приводит слова Радионовой РИА «Новости».
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