Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Елена Радионова назвала претенденток на медали чемпионата мира

Елена Радионова назвала претенденток на медали чемпионата мира
Фигурное катание / Чемпионат мира 0

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова сделала прогноз на результат чемпионата мира — 2021 в женском одиночном катании.

«Мне кажется, комплект медалей разыграют Кихира, Щербакова и Трусова. Это основные претенденты. Давление на чемпионате мира будет очень большое, потому что это главный старт сезона, на котором каждый захочет удачно выступить.

К Туктамышевой и Мияхаре я отношусь очень уважительно. Я с ними вместе соревновалась, а они до сих пор остаются в обойме лучших фигуристок. Хочу, чтобы они тоже хорошо выступили, желаю им удачи и думаю, что они тоже могут побороться за медали. Просто сама победа уже невозможна без прыжков ультра-си, но мы знаем, что у Лизы очень хороший тройной аксель», — приводит слова Радионовой РИА «Новости».

Конкуренция за золото на чемпионате мира – миф. Почему Щербакова не способна проиграть
Аня поражает феноменальной психологической устойчивостью. Фигуристки с таким характером у Тутберидзе ещё не было.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021