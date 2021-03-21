Плющенко — об ответе Путина Байдену: не в бровь, а в глаз!

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко отреагировал на ответ президента России Владимира Путина главе США Джо Байдену.
«Берём на заметку! Так мощно, дипломатично и доходчиво ответить может только наш Президент! Не в бровь, а в глаз!» – написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, во время телеинтервью Байден положительно ответил на вопрос, считает ли он российского лидера «убийцей».
«Я вспоминаю, когда в детстве мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили так: кто как обзывается, тот так и называется. И это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка.
Смысл очень глубокий в этом психологический: мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И, из этого исходя, оцениваем его действия и даём оценку вообще», – ответил Путин на слова Байдена.
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