Гончаренко: надеюсь, что российские девочки не оставят шансов Кихире в борьбе за золото

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко выразила надежду, что российские фигуристки Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева сумеют опередить японку Рику Кихиру в борьбе за золото чемпионата мира – 2021.

«Мне понравились программы Кихиры в этом сезоне, традиционно хорошее скольжение, выразительность и неплохой контент – тройной аксель и четверной сальхов. Думаю, после чемпионата Японии она готовилась к чемпионату мира, а не спала и отдыхала, поэтому борьба будет захватывающей. Нервы нам всем надо готовить. Но надеюсь, что наши девочки своим безукоризненным катанием не оставят шансов Кихире в борьбе за золото.

Но всегда случаются факторы неожиданности. Поэтому раньше времени не будем никому вешать медали, чтобы не сглазить. Ждём праздника, несмотря на непростые условия проведения чемпионата мира», — приводит слова Гончаренко РИА «Новости».