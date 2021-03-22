Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва показала фото топлес

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва на своей странице в «Инстаграме» опубликовала пляжное фото с отдыха на Мальвивах. Спортсменка сфотографировалась топлес.

Фото доступно в «инстаграме» Екатерины Бобровой

«Если у вас стоит такой выбор и есть хоть малейшая возможность прилететь на Мальдивы — не раздумывая летите! Я влюбилась в это место бесповоротно! Здесь отдых на любом вкус! С одной стороны — спокойный, размеренный, с невероятными видами, потрясающим климатом, нежным голубым океаном и природой! С другой — активный: водные виды спорта, снорклинг, теннис, бильярд, есть возможность даже прыгнуть с парашютом!» — написала Боброва.

Екатерина завершила спортивную карьеру в 2019 году.