Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва показала фото топлес
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва на своей странице в «Инстаграме» опубликовала пляжное фото с отдыха на Мальвивах. Спортсменка сфотографировалась топлес.
Фото доступно в «инстаграме» Екатерины Бобровой
«Если у вас стоит такой выбор и есть хоть малейшая возможность прилететь на Мальдивы — не раздумывая летите! Я влюбилась в это место бесповоротно! Здесь отдых на любом вкус! С одной стороны — спокойный, размеренный, с невероятными видами, потрясающим климатом, нежным голубым океаном и природой! С другой — активный: водные виды спорта, снорклинг, теннис, бильярд, есть возможность даже прыгнуть с парашютом!» — написала Боброва.
Екатерина завершила спортивную карьеру в 2019 году.
Екатерина Боброва рассказала, как в детстве отдыхала в межсезонье
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