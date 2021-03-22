Хореограф группы Тутберидзе: судьи на ЧМ будут стараться россиянкам ставить баллы поменьше

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, предположил, что на чемпионате мира в Стокгольме судьи будут строго оценивать выступление россиянок.
«На «мире» судить будут строже, что можно понять. Многих засилье россиянок в женском одиночном катании и разница с остальными странами, мягко сказать, уже раздражают. И судьи будут стараться нашим спортсменкам поставить баллы поменьше. В отличие от российских арбитров.
Но я считаю вполне справедливыми те компонентные оценки, которые получают та же Щербакова или Валиева на российских стартах. Камила вообще эталон катания в её балетных линиях, позициях. Это идеал. Аня — очень компонентная девочка, они заслуженно получают свои баллы. В том, что на международных стартах будут немного занижать эту историю, я уверен и не удивляюсь этому», — приводит слова Железнякова «Спорт-экспресс».
Чемпионат мира по фигурному катанию стартует 24 марта.
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