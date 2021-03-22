Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Хореограф группы Тутберидзе: судьи на ЧМ будут стараться россиянкам ставить баллы поменьше

Хореограф группы Тутберидзе: судьи на ЧМ будут стараться россиянкам ставить баллы поменьше
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
Аудио-версия:

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, предположил, что на чемпионате мира в Стокгольме судьи будут строго оценивать выступление россиянок.

«На «мире» судить будут строже, что можно понять. Многих засилье россиянок в женском одиночном катании и разница с остальными странами, мягко сказать, уже раздражают. И судьи будут стараться нашим спортсменкам поставить баллы поменьше. В отличие от российских арбитров.

Но я считаю вполне справедливыми те компонентные оценки, которые получают та же Щербакова или Валиева на российских стартах. Камила вообще эталон катания в её балетных линиях, позициях. Это идеал. Аня — очень компонентная девочка, они заслуженно получают свои баллы. В том, что на международных стартах будут немного занижать эту историю, я уверен и не удивляюсь этому», — приводит слова Железнякова «Спорт-экспресс».

Чемпионат мира по фигурному катанию стартует 24 марта.

Евгения Медведева, Алина Загитова в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». 2 апреля в Казани и 14 апреля в Санкт-Петербурге. Билеты уже в продаже!

Календарь чемпионата мира по фигурному катанию
Алёна Леонова назвала фаворита чемпионата мира в женском одиночном катании
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021