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Чемпионат мира — 2021 по фигурному катанию: расписание трансляций

Чемпионат мира — 2021 по фигурному катанию: расписание трансляций
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
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С 22 по 28 марта в Стокгольме (Швеция) пройдёт чемпионат мира 2021 года по фигурному катанию. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований. Турнир покажет Первый канал.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм. Расписание трансляций

24 марта, среда

16:05 мск — женщины. Короткая программа
20:25 — спортивные пары. Короткая программа (Евроспорт-1, прямая трансляция)
00:40 (25 марта) — спортивные пары. Короткая программа (Первый канал, в записи)

25 марта, четверг

22:25 — спортивные пары. Произвольная программа
23:55 — мужчины. Короткая программа (в записи)

26 марта, пятница

16:05 — танцевальные пары. Ритм-танец
21:30 — женщины. Произвольная программа

27 марта, суббота

15:00 — мужчины. Произвольная программа
21:20 — танцевальные пары. Произвольный танец

28 марта, воскресенье

16:35 – показательные выступления

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