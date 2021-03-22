Чемпионат мира — 2021 по фигурному катанию: расписание трансляций

С 22 по 28 марта в Стокгольме (Швеция) пройдёт чемпионат мира 2021 года по фигурному катанию. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований. Турнир покажет Первый канал.



Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм. Расписание трансляций



24 марта, среда



16:05 мск — женщины. Короткая программа

20:25 — спортивные пары. Короткая программа (Евроспорт-1, прямая трансляция)

00:40 (25 марта) — спортивные пары. Короткая программа (Первый канал, в записи)



25 марта, четверг



22:25 — спортивные пары. Произвольная программа

23:55 — мужчины. Короткая программа (в записи)



26 марта, пятница



16:05 — танцевальные пары. Ритм-танец

21:30 — женщины. Произвольная программа



27 марта, суббота



15:00 — мужчины. Произвольная программа

21:20 — танцевальные пары. Произвольный танец



28 марта, воскресенье



16:35 – показательные выступления