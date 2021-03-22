Чемпионат мира — 2021 по фигурному катанию: расписание трансляций

С 22 по 28 марта в Стокгольме (Швеция) пройдёт чемпионат мира 2021 года по фигурному катанию. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований. Турнир покажет Первый канал.
Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм. Расписание трансляций
24 марта, среда
16:05 мск — женщины. Короткая программа
20:25 — спортивные пары. Короткая программа (Евроспорт-1, прямая трансляция)
00:40 (25 марта) — спортивные пары. Короткая программа (Первый канал, в записи)
25 марта, четверг
22:25 — спортивные пары. Произвольная программа
23:55 — мужчины. Короткая программа (в записи)
26 марта, пятница
16:05 — танцевальные пары. Ритм-танец
21:30 — женщины. Произвольная программа
27 марта, суббота
15:00 — мужчины. Произвольная программа
21:20 — танцевальные пары. Произвольный танец
28 марта, воскресенье
16:35 – показательные выступления
- 22 марта 2021
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18:13
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18:05
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15:38
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15:27
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14:27
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12:00
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11:06
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11:00
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10:25
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10:07
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09:46
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08:24
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08:19
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00:53
- 21 марта 2021
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23:37
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23:23
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17:02
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16:38
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16:32
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15:37
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15:30
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15:05
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14:04
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13:26
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12:26
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10:31
- 20 марта 2021
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16:32
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16:18
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14:14
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13:25