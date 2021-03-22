Алёна Леонова — о чемпионате мира: у девушек можем рассчитывать на две медали

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова поделилась ожиданиями от выступления россиянок на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

«Возьмём ли золото? Думаю, возьмем, Ане Щербаковой это вполне по силам. Саша Трусова тоже в числе реальных претенденток на медаль. Саша пропустила финал Кубка России, думаю, в хорошем состоянии подойдёт к чемпионату мира. Надеюсь, что у неё появится стабильность с четверными прыжками. Думаю, можем рассчитывать на две медали.



Лиза Туктамышева поборется, её бы я тоже назвала в числе претенденток на одну из медалей. Программы у неё достаточно сложные, компоненты судьи должны оценить по достоинству. Плюс большой опыт, который ей поможет. Лиза ведь ещё и переболела ко всем сложностям сезона. После болезни она смогла восстановить всё, что у неё было. Ну, и надеемся, что Лиза всё-таки исполнит четверной прыжок на чемпионате мира», — цитирует Леонову «Советский спорт».

Чемпионат мира в Стокгольме стартует 24 марта.