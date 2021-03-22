У Бойковой и Козловского будет новая короткая программа на чемпионате мира в Стокгольме

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, покажут новую короткую программу на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Об этом сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на слова тренера Артура Минчука.

Ранее Бойкова и Козловский выступали под музыку Исаака Шварца «Звезда пленительного счастья», а теперь будет использоваться композиция к японскому мультфильму «Ходячий замок Хаула».

Напомним, за сборную России на турнире выступят: Михаил Коляда и Евгений Семененко (мужское одиночное катание), Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова (женское одиночное катание), Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (танцевальные дуэты).

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