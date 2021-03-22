Авербух: услышал беседу, что нормальная жизнь русского народа кончается за Садовым кольцом

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал об услышанной беседе о том, что нормальная жизнь русского народа заканчивается за пределами Cадового кольца, а также поделился впечатлениями от посещения города Ноябрьск на Ямале.

«Вырвавшись из рабочей суеты на пятиминутный кофе в Starbucks внутри Садового, мне довелось слышать эмоциональную беседу о том, что нормальная жизнь простого, русского народа, ровно как и культурное наследие необъятной, трагично оканчивается пределами кольца, и разве что Санкт-Петербург ещё поборется за надежды и нужды граждан Великой страны. Коей её, напомню, делают сами люди, и в первую очередь, пред тем как за чашечкой новомодной «Матчи» дискутировать на не менее популяризированную в обществе тему, стоило бы попробовать если не воплотить свои важные идеи относительно благополучия и процветания родины в дела, то хотя бы в действительности отправиться на те самые 100 км от МКАД для неподкупного и ясного представления о жизни «за».

Возможно, мне повезло чуть больше остальных. Благодаря профессии я покидаю столицу чаще многих, имея возможность видеть все своими глазами, и поэтому осмеливаюсь ставить под сомнение размышления тех, безусловно благоразумных, но крайне убеждённых в своих предположениях граждан, с которыми я столкнулся в обед.



В городе Ноябрьске меня встретили открытые сердцем, добрые люди! Любящие жизнь, любящие свой город и то, чем они занимаются. Я вернулся наполненный хорошими, светлыми впечатлениями и делюсь ими с вами! Такой вот привет вам, дорогие друзья, из далёкого Ноябрьска, без тени московского флёра! Моя истина такова: хотите что-то сделать — делайте! Хватит болтать!» — написал Авербух в своём «инстаграме».

Евгения Медведева, Алина Загитова в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». 2 апреля в Казани и 14 апреля в Санкт-Петербурге. Билеты уже в продаже!