Траньков объяснил, зачем Тарасова и Морозов вместо финала КР выступили в Нидерландах

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал, почему Евгения Тарасова и Владимир Морозов, тренирующиеся под его руководством, в феврале отказались от участия в финале Кубка России, а поехали вместо этого на турнир в Нидерланды.

«Нам нужно было, во-первых, попробовать побывать в «пузыре», понять, что это такое. Скажем так, перед чемпионатом мира провести репетицию. Во-вторых, выступить на международной арене, показаться иностранным судьям, выслушать пожелания», — приводит слова Транькова «RT на русском».

Также он рассказал, как их приняли международные специалисты.

«В целом хорошо. И по впечатлениям, и по отзывам. Так что поездка оказалась полезной», — добавил он.

Евгения Медведева, Алина Загитова в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». 2 апреля в Казани и 14 апреля в Санкт-Петербурге. Билеты уже в продаже!