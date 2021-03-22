Траньков рассказал, в какой форме Тарасова и Морозов подошли к ЧМ в Стокгольме
Двукратный олимпийский чемпион и тренер Максим Траньков рассказал, в каком состоянии его подопечные – действующие чемпионы России Евгения Тарасова и Владимир Морозов – подошли к главному старту сезона-2020/2021.
«Пришлось немного форсировать, а точнее, корректировать подготовку в связи с тем, что у Морозова возникли небольшие проблемы со здоровьем — он где-то поймал энтеровирус и пропустил несколько тренировок. Но в данный момент и Вова, и Женя находятся в той форме, в которой, в принципе, и должны быть», — приводит слова Транькова RT.
Спортивные пары вступят в борьбу в среду, 24 марта, когда покажут короткую программу. Произвольная программа в парном катании запланирована на четверг, 25 марта.
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