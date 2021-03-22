Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Александр Коган — о COVID-19 на ЧМ: у сборной России всё хорошо

Александр Коган — о COVID-19 на ЧМ: у сборной России всё хорошо
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
Аудио-версия:

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган успокоил болельщиков, заявив, что положительный тест на коронавирус не имеет отношения к спортсменам сборной России, заявленным на чемпионат мира в Стокгольме (Швеция).

«К нашей сборной произошедшее не имеет никакого отношения. У нас всё хорошо», — сказал Коган в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что на чемпионате мира выявлен первый положительный тест на коронавирус. Заболевший человек не будет допущен к участию в турнире. Спортсмен помещён на карантин, приняты все необходимые меры безопасности. Также выявлены и изолированы те, с кем контактировал заразившийся, чтобы провести дальнейшие проверки и принять соответствующие меры.

На чемпионате мира по фигурному катанию выявлен первый положительный тест на COVID-19
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021