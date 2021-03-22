Александр Коган — о COVID-19 на ЧМ: у сборной России всё хорошо

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган успокоил болельщиков, заявив, что положительный тест на коронавирус не имеет отношения к спортсменам сборной России, заявленным на чемпионат мира в Стокгольме (Швеция).

«К нашей сборной произошедшее не имеет никакого отношения. У нас всё хорошо», — сказал Коган в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что на чемпионате мира выявлен первый положительный тест на коронавирус. Заболевший человек не будет допущен к участию в турнире. Спортсмен помещён на карантин, приняты все необходимые меры безопасности. Также выявлены и изолированы те, с кем контактировал заразившийся, чтобы провести дальнейшие проверки и принять соответствующие меры.