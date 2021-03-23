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Арутюнян: Трусова молодец, что пробует максимальную сложность

Арутюнян: Трусова молодец, что пробует максимальную сложность
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Известный тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян оценил сложность заявленной прыжковой программы россиянки Александры Трусовой, похвалив её за смелость.

Согласно заявке в короткой программе Трусова исполнит двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп, а в произвольной — четверной лутц, четверной тулуп и каскад четверной тулуп — тройной тулуп.

«Всегда говорил: чем больше у спортсмена «в кармане», тем больше он может вытащить оттуда в нужный момент. У Алёны Косторной был тройной аксель, но он рассыпался, и не осталось вообще ничего. Так что Саша молодец, что пробует максимальную сложность», — приводит слова Арутюняна RT.

Отметим, что во время официальных тренировок Трусова несколько раз приземлила тройной аксель, а также прыгнула четверные сальхов и флип.

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